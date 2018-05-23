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27 мая православные христиане отмечают День Святой Троицы
24.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
27 мая православные христиане отмечают один из важнейших праздников – День Святой Троицы.
Важно понимать, что Святая Троица – Бог Отец, Бог Сын (Иисус Христос) и Святой Дух, это не три разных бога, а три сущности (ипостаси) одного Бога.
Праздник этот всегда приходится на пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения, из-за чего его называют также Пятидесятницей.
Согласно Новому Завету, перед восшествием на Небеса Христос неоднократно являлся апостолам, чтобы подготовить их к сошествию на них Святого Духа. Это и произошло спустя десять дней после Вознесения. Апостолы внезапно услышали необъяснимый шум с небес, подобный шуму ветра. А после им был явлен огонь, который разделился на отдельные языки пламени, и каждый из апостолов воспринял его. С этого момента ученики Спасителя получили возможность говорить на всех языках мира, чтобы нести свет христианского учения всем народам. По этой причине день Святой Троицы почитается также и как начало земной христианской Церкви.
Этот день – в храмах
На Святую Троицу в храмах проходит торжественное богослужение. Священники проводят службу в одеждах зелёного цвета, символизирующих животворящую, созидающую силу Святой Троицы. Поэтому одним из главных символов праздника являются берёзовые ветви, которыми украшают храмы и дома. Бытует поверье, что пучок таких ветвей, использовавшихся в качестве церковного убранства, может защитить дом от невзгод.
В день Святой Троицы молятся о прощении грехов. Это праздник обновления жизни, поэтому в этот день следует окружать себя только позитивом.
Родительская суббота
Накануне Святой Троицы, 26 мая, в храмах будет совершаться поминание усопших. Дома, по народной традиции, готовится поминальный ужин со столовыми приборами для усопших родственников.
Ждём архиепископа
Праздничное богослужение 27 мая в Жлобинском СвятоТроицком соборе возглавит архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Состоится крестный ход.
Н. ВОРОНОВИЧ.
Фото автора.
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27 мая православные христиане отмечают один из важнейших праздников – День Святой Троицы. Важно понимать, что Святая Троица – Бог Отец, Бог Сын (Иисус...
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