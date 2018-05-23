27 мая православные христиане отмечают День Святой Троицы

27 мая православные христиане отмечают один из важнейших праздников – День Святой Троицы.

Важно понимать, что Святая Троица – Бог Отец, Бог Сын (Иисус Христос) и Святой Дух, это не три разных бога, а три сущности (ипостаси) одного Бога.

Праздник этот всегда приходится на пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения, из-за чего его называют также Пятидесятницей.

Согласно Новому Завету, перед восшествием на Небеса Христос неоднократно являлся апостолам, чтобы подготовить их к сошествию на них Святого Духа. Это и произошло спустя десять дней после Вознесения. Апостолы внезапно услышали необъяснимый шум с небес, подобный шуму ветра. А после им был явлен огонь, который разделился на отдельные языки пламени, и каждый из апостолов воспринял его. С этого момента ученики Спасителя получили возможность говорить на всех языках мира, чтобы нести свет христианского учения всем народам. По этой причине день Святой Троицы почитается также и как начало земной христианской Церкви.

Этот день – в храмах

На Святую Троицу в храмах проходит торжественное богослужение. Священники проводят службу в одеждах зелёного цвета, символизирующих животворящую, созидающую силу Святой Троицы. Поэтому одним из главных символов праздника являются берёзовые ветви, которыми украшают храмы и дома. Бытует поверье, что пучок таких ветвей, использовавшихся в качестве церковного убранства, может защитить дом от невзгод.

В день Святой Троицы молятся о прощении грехов. Это праздник обновления жизни, поэтому в этот день следует окружать себя только позитивом.

Родительская суббота

Накануне Святой Троицы, 26 мая, в храмах будет совершаться поминание усопших. Дома, по народной традиции, готовится поминальный ужин со столовыми приборами для усопших родственников.

Ждём архиепископа

Праздничное богослужение 27 мая в Жлобинском СвятоТроицком соборе возглавит архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Состоится крестный ход.

Н. ВОРОНОВИЧ.

Фото автора.

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