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Проситься или требовать? Где должны пускать в туалет, а где — нет
24.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Случчанка Елена написала в «Кур'ер» о том, что на первом этаже гостиницы «Слуцк» туалет закрыт на ключ. «Я посещаю косметический кабинет, который находится в гостинице. И сталкиваюсь с проблемой. Туалет в гостинице закрывают, и будь ты клиент салона или тебе сильно приспичило, вход воспрещён».
Елена попросила на ресепшене гостиницы ключ от туалета, а вахтёр сказала, что раз она пришла в салон, то пусть туда и идёт в туалет. Но потом всё-таки выдала ключ.
Согласно постановлению Минздрава от 12 октября 2015 года, если на автозаправочных станциях, объектах общественного питания и бытового обслуживания, в магазинах нет общественных туалетов, то администрация должна пускать посетителей в служебные туалеты.
Косметический кабинет, который находится на первом этаже, принадлежит не гостинице, а предпринимателю.
Как рассказала вахтёр, у гостиницы нет договорённости с администрацией косметического кабинета о том, что его посетители могут посещать туалет гостиницы.
«Мы пускаем, если заходят и просят. Мало ли, кто-то с маленьким ребёнком или ещё что-то случилось, но вообще в кабинете есть свой туалет», — рассказала вахтёр.
«Там есть какое-то помещение в косметологии, но я никогда не спрашивала, использует ли его хозяйка как туалет», — признаётся Елена.
Напоминаем, что, согласно постановлению Минздрава, открытые для всех туалеты должны быть в общественных местах:
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