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Случчанка Елена написала в «Кур'ер» о том, что на первом этаже гостиницы «Слуцк» туалет закрыт на ключ. «Я посещаю косметический кабинет, который находится в гостинице. И сталкиваюсь с проблемой. Туалет в гостинице закрывают, и будь ты клиент салона или тебе сильно приспичило, вход воспрещён».

Елена попросила на ресепшене гостиницы ключ от туалета, а вахтёр сказала, что раз она пришла в салон, то пусть туда и идёт в туалет. Но потом всё-таки выдала ключ.

Согласно постановлению Минздрава от 12 октября 2015 года, если на автозаправочных станциях, объектах общественного питания и бытового обслуживания, в магазинах нет общественных туалетов, то администрация должна пускать посетителей в служебные туалеты.

Гостиница — это не объект бытового обслуживания, поэтому пускать людей с улицы в служебный туалет там не обязаны. Если пускают — то только «по доброте душевной».

Косметический кабинет, который находится на первом этаже, принадлежит не гостинице, а предпринимателю.

Как рассказала вахтёр, у гостиницы нет договорённости с администрацией косметического кабинета о том, что его посетители могут посещать туалет гостиницы.

«Мы пускаем, если заходят и просят. Мало ли, кто-то с маленьким ребёнком или ещё что-то случилось, но вообще в кабинете есть свой туалет», — рассказала вахтёр.

«Там есть какое-то помещение в косметологии, но я никогда не спрашивала, использует ли его хозяйка как туалет», — признаётся Елена.

Неподалёку от гостиницы есть общественный платный туалет, который находится возле моста через Бычок. Он работает с 9.00 до 20.00, вход стоит 30 копеек.

Напоминаем, что, согласно постановлению Минздрава, открытые для всех туалеты должны быть в общественных местах:

на площадях, в парках и скверах;

на территории рекреационных зон населённых пунктов;

на территории рынков;

в зданиях (сооружениях) культурно-развлекательного и спортивного назначения;

в торговых и общественно-торговых центрах;

в продовольственных магазинах общей торговой площадью более 400 м 2 ;

; в магазинах с универсальным ассортиментом непродовольственных товаров, специализированных и узкоспециализированных магазинах, в том числе «Мебель», «Строительные материалы», общей торговой площадью более 600 м 2 ;

; на железнодорожных вокзалах и станциях, автовокзалах и автостанциях, аэропортах или в шаговой доступности на территории, прилегающей к указанным объектам.