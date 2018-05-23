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Когда сделают «кольцевую» на Майском Посаде в Слуцке
24.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Вчера, 23 мая, на Майском Посаде возобновилось строительство кольцевой развязки на пересечении улиц Виленская, Тутаринова и Солигорская.
По словам Игоря Радионова, директора управления капитального строительства Слуцкого района, строительством занимается слуцкий «Дорстройсервис». Кольцевую развязку сделают в июле.
Управление капитального строительства расторгло договор с прежним подрядчиком — Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции — из-за того, что предприятие не справилось с поставленными задачами.
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Напомним, что на кольцевой развязке сделают пешеходные дорожки, систему дождевого водоотвода.
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