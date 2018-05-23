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Мясной магазин на Копыльской закрыт на ремонт. Случчан ждёт маленький сюрприз
24.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Магазин «Продукты» Слуцкого мясокомбината на улице Копыльской ненадолго закрылся на ремонт. Обновлённым он откроется в начале июня.
Подробности изменений интерьера магазина пока держат в секрете. «Это будет маленький сюрприз для случчан», — рассказала «Кур'еру» Елена Дыдышко, директор по фирменной торговле ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
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