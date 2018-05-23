Список новостроек в столице постоянно пополняется новыми объектами и не всегда они городу к лицу. Недавно группа инициативных граждан предложила пойти по успешному примеру Нидерландов: утверждать все значимые архитектурные объекты в общественном «комитете по эстетике» при Министерстве архитектуры и строительства. Правда, непонятно, чем «комитет» будет лучше градостроительного совета Мингорисполкома.

— К сожалению, все основные объекты, которые формируют облик города и его эстетику, даже не рассматриваются на градостроительном совете, — говорит заместитель председателя Белорусского союза архитекторов Михаил Гаухфельд.

Известный архитектор положительно высказался по поводу инициативы о создании «комитета по эстетике» — по примеру Нидерландов.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

— Нам нужен такой общественный комитет, в который на общественных началах вошли бы уважаемые люди, которым и население, и власти доверили бы согласовывать действительно что-то эстетически интересное. Чтобы это было бесспорное мнение об эстетическом виде того или иного здания, в совет должны войти люди разных взглядов, возраста, разных профессий: архитекторы, художники, историки и просто уважаемые люди и представители власти. Тогда в этом был бы смысл. Тем более что нечто подобное раньше было и у нас во многих городах, не только в Минске: при председателях исполкомов существовал общественный совет, который решал самые принципиальные вопросы.

Известно, что в градостроительный совет при Мингорисполкоме входит 33 специалиста из разных ведомств: архитекторы, экологи, МЧС, ГАИ и другие. Они обсуждают наиболее значимые для столицы объекты, подводят итоги общественных обсуждений. Но не всегда городские власти прибегают к их услугам, некоторые объекты «проходят» без обсуждения . Градсовет есть и при Министерстве архитектуры и строительства, но он никак не влияет на работу столичного совета.

— Сегодня у нас главную роль играют не архитекторы, а застройщики, — говорит Михаил Гаухфельд. — Я считаю, что значение совета по градостроительству упало до предела.

Ранее Союз архитекторов предлагал прописать в правилах застройки Минска следующее: тендеры на проектирование объектов, расположенных в пределах второго городского кольца и по основным магистралям города, необходимо проводить только по результатам открытых или заказных архитектурных конкурсов с обсуждением результатов в СМИ и привлечением победителей к дальнейшей реализации проекта.