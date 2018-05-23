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Взрыв на пороховом заводе в Анкаре: один человек погиб, четверо пострадали
В столице Турции прогремел взрыв на крупной пороховой фабрике.
К данной минуте известно как минимум о четырёх пострадавших и одном погибшем в результате ЧП. На месте работают экстренные службы. О точных причинах взрыва пока не сообщается.
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В столице Турции прогремел взрыв на крупной пороховой фабрике.
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