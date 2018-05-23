Кобяков рассказал, что он думает об управлении цифровой трансформацией

Внедрение цифровых технологий во все сферы производства повысит его эффективность.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Совета по развитию цифровой экономики 24 мая, сообщают в белорусском правительстве.

По словам Кобякова, в результате цифровой трансформации системы госуправления должен быть образован эффективный механизм для охраны здоровья, поддержания международного уровня системы образования и науки, обеспечения безопасности и юридической защиты населения, эффективного управления госсобственностью и повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Необходима модернизация технологии принятия решений и методов управления.

Премьер-министр читает, что для управления процессами цифровой трансформации необходима соответствующая управленческая структура. Она должна обеспечить координацию цифровой трансформации всех участников на межведомственном уровне.