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Лукашенко: Союз России и Беларуси не ущемляет интересы Запада
24.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Союзнические отношения Беларуси и России не ущемляют интересы Запада. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на международной экспертной конференции
«Внешнеполитические инициативы Беларуси широко и абсолютно известны. Это продвижение идей партнерства интеграционных объединений вы большой Европе. Обновление общеевропейского диалога по укреплению безопасности и сотрудничеству. Они являются объединительной повесткой дня, которую Минск предлагает другим членом мирового сообщества», – указал глава государства.
Также белорусский лидер заявил, что Минск заинтересован во взаимном
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Минск заинтересован во взаимном сближении ЕС и ЕАЭС, подчеркнул президент.
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