Лукашенко: Союз России и Беларуси не ущемляет интересы Запада

Союзнические отношения Беларуси и России не ущемляют интересы Запада. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» , сообщает телеканал «МИР 24».

«Внешнеполитические инициативы Беларуси широко и абсолютно известны. Это продвижение идей партнерства интеграционных объединений вы большой Европе. Обновление общеевропейского диалога по укреплению безопасности и сотрудничеству. Они являются объединительной повесткой дня, которую Минск предлагает другим членом мирового сообщества», – указал глава государства.