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28 мая отмечается юбилей пограничной службы
24.05.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
В нашей стране, как и в ряде республик бывшего Советского Союза, 28 мая отмечается знаменательный юбилей пограничной службы.
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В нашей стране, как и в ряде республик бывшего Советского Союза, 28 мая отмечается знаменательный юбилей пограничной службы. Ровно 100 лет назад, в далеком 1918 году,...
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