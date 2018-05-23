28 мая отмечается юбилей пограничной службы

В нашей стране, как и в ряде республик бывшего Советского Союза, 28 мая отмечается знаменательный юбилей пограничной службы.



Ровно 100 лет назад, в далеком 1918 году, декретом Совета Народных Комиссаров была учреждена пограничная охрана границы РСФСР. С тех пор военнослужащие Беларуси в зеленых фуражках надежно стоят в дозоре, оберегая рубежи своего государства. Они достойно продолжают славные традиции предыдущих поколений стражей границ, обеспечивавших безопасность и покой на земле. Среди жителей района есть немало тех, кто давал присягу на защиту Родины, кого сплачивает воинское братство и товарищество. Не понаслышке знают об армейских буднях Александр Степаньков, Виктор Серегов, Сергей Болсун, Алексей Трибунах, Александр Латышев и Владимир Завадский. Вместе присягали на верность народу и в одной «упряжке» – все два года Сергей Кудрячев, Николай Химичев и Виктор Корнеев. В 1983-м надел солдатскую гимнастерку и был направлен в Мургабский пограничный отряд Таджикистана чечерянин Александр Рыкунов. Брали под козырек и обучались всем воинским премудростям братья Сергей и Алексей Грищенко. Плечом к плечу постигали науку защитника Отечества воины-интернационалисты Александр Серегов и Александр Пипко. Своим покоем и счастливому мирному дню мы обязаны часовым границы Александру Мальчукову, Владимиру Ястребкову, Василию Загорцеву и Александру Буланову. Большинство из этих ребят стояли под знаменем Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа. Многие принимали участие в горячих точках Афганистана.

И от этого их мужская дружба еще крепче.

В юбилейную дату празднования Дня пограничника к аксакалам края присоединится и Руслан Сапего. Да и все, кому довелось носить зеленую фуражку и держать в руках боевое оружие, причастны к общему торжеству военнослужащих, охранявших и охраняющих внешние границы своего государства. С праздником!

Валентина ПРАНКЕВИЧ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 28 мая отмечается юбилей пограничной службы В нашей стране, как и в ряде республик бывшего Советского Союза, 28 мая отмечается знаменательный юбилей пограничной службы. Ровно 100 лет назад, в далеком 1918 году,...