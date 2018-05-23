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В ГАИ пояснили, как правильно проезжать перекрёсток на Молодёжном центре
24.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Очередной вопрос на тему дорожного движения вызвал бурное
Речь шла о перекрёстке улиц Ленина, 14 Партизан и Социалистическая, где для разгрузки движения направо с ул. 14 Партизан недавно появилась отдельная секция светофора. При этом ближе к перекрёстку проезжая часть расширяется, давая возможность остановиться у стоп-линии двум легковым автомобилям в ряд.
Условия задачи таковы: водитель, двигаясь прямо со стороны ул. 14 Партизан на Социалистическую, остановился в крайнем правом положении на проезжей части, при этом горит запрещающий основной сигнал светофора и разрешающий сигнал дополнительной секции («стрелки») направо.
Вопрос: обязан ли водитель из этого положения (на изображении - зелёная машинка) продолжить движение по стрелке направо или должен дождаться разрешающего основного сигнала светофора и продолжить движение прямо.
Оказалось, что многие считали правильным стоять «под стрелку» и ждать разрешающего сигнала светофора для движения прямо, заграждая при этом выезд другим автомобилям в направлении стрелки. Читатели попросили обратиться за разъяснением в ГАИ.
В отделе ГАИ Слуцкого РОВД пояснили, что в данном случае водители должны руководствоваться частью 2
Стоит отметить, что на данный пункт правил сослался один из участников беседы, однако большинство проголосовавших в
На вопрос, можно ли двигаться прямо с крайнего правого положения на проезжей части, начальник отдела ГАИ Александр Станкевич ответил:
— Согласно ПДД, данный перекрёсток является крестообразным, значит двигаться прямо на разрешающий основной сингал светофора либо когда светофор выключен можно с любой полосы движения. Но при этом водитель должен учитывать 104-й пункт Правил.
В контексте данного примера: когда горит только стрелка направо и автомобиль стоит в правой полосе, он обязан продолжить движение направо.
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Когда горит только стрелка направо и автомобиль стоит в правой полосе, он обязан продолжить движение в направлении стрелки и не создавать препятствия движущимся...
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