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В ГАИ пояснили, как правильно проезжать перекрёсток на Молодёжном центре

24.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В ГАИ пояснили, как правильно проезжать перекрёсток на Молодёжном центре

Очередной вопрос на тему дорожного движения вызвал бурное обсуждение в нашей группе Вконтакте. 

Речь шла о перекрёстке улиц Ленина, 14 Партизан и Социалистическая, где для разгрузки движения направо с ул. 14 Партизан недавно появилась отдельная секция светофора. При этом ближе к перекрёстку проезжая часть расширяется, давая возможность остановиться у стоп-линии двум легковым автомобилям в ряд. 

Условия задачи таковы: водитель, двигаясь прямо со стороны ул. 14 Партизан на Социалистическую, остановился в крайнем правом положении на проезжей части, при этом горит запрещающий основной сигнал светофора и разрешающий сигнал дополнительной секции («стрелки») направо. 

Вопрос: обязан ли водитель из этого положения (на изображении - зелёная машинка) продолжить движение по стрелке направо или должен дождаться разрешающего основного сигнала светофора и продолжить движение прямо.

В ГАИ пояснили, как правильно проезжать перекрёсток на Молодёжном центре

Оказалось, что многие считали правильным стоять «под стрелку» и ждать разрешающего сигнала светофора для движения прямо, заграждая при этом выезд другим автомобилям в направлении стрелки. Читатели попросили обратиться за разъяснением в ГАИ. 

В отделе ГАИ Слуцкого РОВД пояснили, что в данном случае водители должны руководствоваться частью 2 пункта 104 ПДД Республики Беларусь:

При включенной стрелке дополнительной секции светофора (одновременно с запрещающим сигналом) водитель, находящийся на крайней полосе проезжей части дороги, должен продолжать движение в направлении указанной стрелки, если его остановка создаст препятствие для движения транспортных средств, движущихся за ним по этой же полосе, если иной порядок движения не определен дорожными знаками [...] или горизонтальной дорожной разметкой.

Стоит отметить, что на данный пункт правил сослался один из участников беседы, однако большинство проголосовавших в опросе (58%) выбрали не правильный вариант ответа.

На вопрос, можно ли двигаться прямо с крайнего правого положения на проезжей части, начальник отдела ГАИ Александр Станкевич ответил:

— Согласно ПДД, данный перекрёсток является крестообразным, значит двигаться прямо на разрешающий основной сингал светофора либо когда светофор выключен можно с любой полосы движения. Но при этом водитель должен учитывать 104-й пункт Правил.

В контексте данного примера: когда горит только стрелка направо и автомобиль стоит в правой полосе, он обязан продолжить движение направо.


  • Ранее по просьбе читателей мы разбирали пример сужения дороги после проезда перекрёстка. Понять, как правильно проезжать такие участки и разобраться с определением полосы движения можно по ссылке


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Когда горит только стрелка направо и автомобиль стоит в правой полосе, он обязан продолжить движение в направлении стрелки и не создавать препятствия движущимся...
 
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