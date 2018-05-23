Случчанин и солигорчанин участвовали в международном наркотрафике, изъято 830 кг гашиша

Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершается расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшихся к уголовной ответственности жителей Слуцка 1971 года рождения и Солигорска 1987 года рождения.

Мужчины были задействованы в совершении преступлений, связанных с международным наркотрафиком, сообщает пресс-служба СК.

Указанные лица были задержаны 14 июня 2017 года оперативными сотрудниками милиции вблизи остановки общественного транспорта в д. Микелевщина Мостовского района Гродненской области. В их автомобиле «Опель Синтра» обнаружен специально оборудованный в газовом баллоне тайник, в котором находилось свыше 35 кг опасного наркотического средства гашиш.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции при непосредственном участии экспертов доказали причастность обоих лиц к деятельности преступного сообщества, действовавшего на территории Марокко, Испании, Литвы, Польши, Украины, Молдовы и России, специализирующегося на поставках крупных партий гашиша из Испании в Россию транзитом через Беларусь.

В результате высокопрофессиональной работы и тесного взаимодействия правоохранительных органов вышеуказанных государств задержано свыше 20 активных участников преступного сообщества, включая его организаторов и лидеров. Общий вес совместно изъятого из тайников гашиша превысил 830 кг.