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Нет СКНО? Есть ответственность

24.05.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району информирует.

Для юридических лиц определены следующие сроки установки СКНО в кассовое оборудование:

- до 1 февраля 2018 года - в городах областного подчинения;

- до 1 июня 2018 года - в городах районного подчинения;

- до 1 июля 2018 года - на всей территории Республики Беларусь.

Для индивидуальных предпринимателей установлены другие сроки:

- до 1 декабря 2018 года - в городах областного подчинения и г. Минске;

- до 1 января 2019 года - в городах районного подчинения;

- до 1 февраля 2019 года - на всей территории Республики Беларусь.

Сроки подключения кассового оборудования к СКНО являются предельными и больше переноситься не будут.

В случае использования кассового оборудования без СКНО после истечения установленных сроков предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 12.20 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях для индивидуальных предпринимателей - до 100 базовых величин; для юридических лиц - от 10 до 200 базовых величин.

Более подробную информацию можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району по адресу: г. Дзержинск, ул. Ленинградская д.14, а также по телефонам 5-55-74, 5-68-82, 6-45-01, а также на сайте МНС www.nalog.gov.by.


 
Теги: Минск
 
 
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району информирует.
 
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