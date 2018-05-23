ОффТОП: Илон Маск и Pravda

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о планах создать сервис для борьбы с фейками под названием Pravda.
Об этом он написал 23 мая в своем Twitter.
«Собираюсь создать сайт, на котором люди смогут оценивать, насколько правдива та или иная публикация, а также отслеживать рейтинг правдивости каждого журналиста, издателя и издания. Думаю назвать его Pravda», − сообщил Маск.
Он также запустил голосование, в котором спросил своих подписчиков, считают ли они такой ресурс полезным, а журналистам, которым не нравится эта идея, предложил убедить своих читателей проголосовать против нее.