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Диета Меган Маркл. Какой режим питания выбирает жена принца

24.05.2018 16:43 — Разное | Tut.by  
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На свадьбе Меган Маркл мы снова могли оценить: экс-актриса и жена принца в прекрасной форме. В интервью Harper’s Bazaar красавица отмечала, что в повседневной жизни она легко позволяет себе и картошку фри, и пасту, и мороженое, и даже алкоголь.

«Главное — чувство баланса и гармонии. Если я много работаю, мне нужна энергия, и я не хочу чувствовать себя обделенной, отказываясь от вкусной еды».

Тем не менее перед важными событиями Меган, как и многие из нас, меняет режим питания, выбирая особую диету. О ней она подробно рассказала журналу Reader’s Digest Best в 2016 году. Вспоминаем советы герцогини, которые позволяют ей прийти к наилучшей форме:


Фото: Reader’s Digest Best

«Я придерживаюсь веганской диеты. И не только из эстетических соображений, но и потому, что внешний вид и здоровье зависят от того, что я ем, сколько сплю и сколько воды выпиваю», — рассказала Меган.

А свою любовь к овощам и фруктам она объяснила детскими привычками:

«Я выросла в Южной Калифорнии… У нас на заднем дворе росли лимонное дерево и инжир, я любила возиться в огороде и самостоятельно выращивать овощи».

С чего начать

С консультации у диетолога, потому что, возможно, конкретно вашему организму веганство на данном этапе жизни не подходит.

Ну а если со здоровьем все в порядке, можно начать постепенный переход к новой системе питания. Рекомендуется для начала отказаться от мяса, но оставить в рационе рыбу, яйца и молочные продукты. Отказываться и от них можно, только после того как организм адаптируется к переменам.

Важно учесть, что веганская диета может спровоцировать нехватку белков, железа, кальция, витаминов В12 и D, а значит, их нужно будет принимать курсами.


pinterest.com

Что включает в себя веганская диета

Помимо очевидного — овощей, фруктов, ягод — в рацион обязательно нужно включить зелень (клетчатку), бобовые, орехи и семена, например, семя льна, кунжута, тыквы. Они не только дают чувство сытости, но и восполняют нехватку витаминов, антиоксидантов и минералов.

Такой режим питания позволяет не только быстро сбросить лишний вес (до 4 кг в неделю), но и может стать профилактикой ряда серьезных болезней. Например, инфаркта, диабета, некоторых разновидностей онкологии.

Что выбирает сама Меган в период диеты? Герцогиня любит овсяную кашу с бананом или ягодами, веганские омлеты (без яиц) с добавлением овощей и трав, зеленые салаты и фруктово-овощные соки.

«Когда я чувствую упадок сил во второй половине дня, хочется, конечно, сбегать за чашкой кофе, — рассказала Меган. — Но потом я выпиваю микс из яблока, капусты, шпината, лимона и имбиря… И понимаю, что это гораздо полезнее, чем очередной эспрессо».


instagram.com/meghanmarkle8

Что делать, если сорвался с диеты

Герцогиня призывает не корить себя (ведь она тоже часто возвращается к любимому картофелю фри) и не устанавливать себе поначалу жестких ограничений: именно они и приводят к стрессам, пищевым срывам и бесконтрольному перееданию.

«Конечно, я не откажусь навсегда от того, что мне нравится. Если слушать свое тело и знать, какой режим питания подходит именно вам, — все будет в порядке».

 
 
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При росте 171 см Меган Маркл весит всего 55 кг. Думаем, к ее советам смело можно прислушиваться!
 
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