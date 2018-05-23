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Заветная тысяча рублей отдаляется. Как в апреле изменились зарплаты белорусов

24.05.2018 16:08 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила 921 рубль, сообщает Белстат. Месяцем ранее белорусы в среднем зарабатывали 926,8 рубля.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за апрель средняя зарплата составила почти 460 долларов (в марте — 474 доллара, в феврале — почти 431 доллар, в январе — 432 доллара, в декабре прошлого года — 495 долларов).

В апреле средние заработки выросли в Брестской области — до 794 рубля, Витебской области — до 764,8 рубля, Гомельской — 836,1 рубля, Гродненской — до 794,6 рубля, Минской — до 922 рублей, Могилевской — до 775,7 рубля. А вот в Минске «получки» в прошлом месяце упали — до 1 275,3 рубля. Месяцем ранее средние заработки в столице составляли 1 364,9 рубля.

Если смотреть по сферам деятельности, то заметно упали средние зарплаты в апреле у специалистов, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания — 3 699,3 рубля (в марте они зарабатывали почти на 1400 рублей больше).

Ранее президент поручил правительству восстановить к концу первого квартала среднюю зарплату на уровне 1000 рублей, а в течение года — «превзойти этот показатель». При этом зарплату в 1000 рублей в декабре «две трети населения практически не видели», заявил глава государства 2 марта, заслушивая отчет правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики страны за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

Напомним, в январе средние заработки упали до 859 рублей после декабрьского скачка.

При этом президент поставил задачу перед правительством — «жизнь наших людей должна быть одинаково комфортной в любом городе и районе». «Желание нормально жить и растить детей, возможность трудиться, с интересом и с пользой потратить заработанное должны быть в любом уголке нашей страны», — подчеркнул глава государства.

 

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24 апреля президент во время выступления с посланием народу и парламенту заявил, что зарплата населения должна напрямую зависеть от эффективности организации производства.

«Это непростая задача. Должны быть задействованы все возможные механизмы для создания в реальном секторе условий, в которых способный и трудолюбивый человек найдет себе применение», — сказал он и подчеркнул, что создание высокопроизводительных рабочих мест, где достойную зарплату можно зарабатывать, а не получать, — критерий оценки работы органов власти на местах.

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Теги: Минск
 
 
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Белстат озвучил, как в апреле изменились средние заработки белорусов.
 
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