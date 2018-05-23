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Молодежь – за интернет-культуру!
24.05.2018 — Разное | Свислочская газета
Сегодня в Свислочской детской школе искусств состоялось торжественное открытие молодежного слета интернет-блогеров «Молодежь – за интернет-культуру: добро пожаловать в «Человеческую» Сеть», учащихся и педагогов учреждений образования области, реализующих инновационный проект «Внедрение модели формирования культуры пользователя Интернет-ресурсами для этичного общения подростков в социальных сетях».
На праздник были приглашены Галина Бедулина, доцент кафедры экономической социологии Белорусского государственного экономического университета, Людмила Кивлюк, заместитель начальника центра идеологической, воспитательной и социальной работы Гродненского областного института развития образования. Почетные гости наградили дипломами победителей проекта. Представленные видеоролики освещали различные аспекты общения молодежи.
Снежана ЖУРНЕВИЧ.
Фото автора.
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Сегодня в Свислочской детской школе искусств состоялось торжественное открытие молодежного слета интернет-блогеров «Молодежь – за интернет-культуру: добро...
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