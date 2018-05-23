



Сегодня в Свислочской детской школе искусств состоялось торжественное открытие молодежного слета интернет-блогеров «Молодежь – за интернет-культуру: добро пожаловать в «Человеческую» Сеть», учащихся и педагогов учреждений образования области, реализующих инновационный проект «Внедрение модели формирования культуры пользователя Интернет-ресурсами для этичного общения подростков в социальных сетях».

На праздник были приглашены Галина Бедулина, доцент кафедры экономической социологии Белорусского государственного экономического университета, Людмила Кивлюк, заместитель начальника центра идеологической, воспитательной и социальной работы Гродненского областного института развития образования. Почетные гости наградили дипломами победителей проекта. Представленные видеоролики освещали различные аспекты общения молодежи.























Практическая часть слета прошла в СШ № 3 г. Свислочи. Шесть команд искали эффективные способы формирования ответственного и безопасного поведения в онлайн-пространстве подростков и молодежи. Ребята выполняли экспромт-задания, решали проблемные ситуации, устраивали дискуссии. Учреждения образования области обменялись опытом работы, поделились инновационными технологиями.















Снежана ЖУРНЕВИЧ.

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