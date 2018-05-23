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Дети — это радость и счастье

24.05.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Семьям, в которых воспитываются дети, всегда тяжело представить себе счастливую жизнь без детского смеха, улыбок, различных шалостей. Именно с появлением ребёнка в семье совместная жизнь любящей пары приобретает особый смысл.

— Дети — это наша радость и счастье, это вновь проживаемое детство, это наше продолжение и опора в старости, — считают многодетные родители Андрей и Анастасия Емельяновы из аг. Ходосы.

О своей многодетности мама троих детей рассказывает с особым трепетом и теплотой. — Мне нравится, что я многодетная мама, — признаётся А. Емельянова. — Каждый раз, когда смотрю на своих детей, задумываюсь, как же я раньше могла жить без своего сына и дочерей. Для меня они настоящее счастье. Все хлопоты и заботы о них только в радость.

Андрей и Анастасия воспитывают троих детей. Старшему сыну Андрею 11 лет. Мальчик занимается лёгкой атлетикой, посещает бассейн. Он помогает родителям присматривать за младшими сёстрами. У него это хорошо получается.
— Андрей часто ходит на прогулку с девочками, — говорит Анастасия Викторовна. — Он никогда не отказывается присмотреть за ними, когда мне нужно сделать какую-то работу по дому. У сына нет детской ревности. Он понимает, что это младшие сестрички, для которых он в будущем будет не просто старшим братом, а ещё защитником и опорой.
Средняя в семье Емельяновых Ника. Девочке два с половиной года.
— Активная девочка, — отмечает многодетная мама. — У неё сейчас тот возраст, когда всё интересно посмотреть, потрогать, попробовать. Поэтому за ней нужен глаз да глаз.
Младшей дочери Марии скоро исполнится годик.
— Младшая у нас спокойная, — говорит Анастасия Викторовна. — Уже сейчас начинаем планировать её первую годовщину.
День рождения каждого из детей в нашей семье — это всегда незабываемый праздник, это воздушные шары, торт, фейерверк.
В эти дни мы, взрослые, смотрим в восторженные и сияющие от радости глаза своих детей и в мыслях возвращаемся в детство.
Утро у многодетной мамы всегда начинается с восходом солнца.
— Поспать, не говоря о том, чтобы выспаться, — говорит Анастасия Викторовна, — у меня, как и у каждой мамы с появлением детей, не получается. — Нужно встать пораньше, приготовить мужу завтрак и отправить на работу. Потом просыпается сын. Его также нужно покормить, собрать и отправить в школу. Вскоре просыпаются и девочки. Нужно одеть, покормить каждую, потом поиграть с ними. В промежутках между играми занимаюсь уборкой, стиркой, готовкой. Свободного времени у меня практически не бывает.
На помощь молодой многодетной маме всегда спешит бабушка Ольга Васильевна.
— Хорошо, когда мама живёт рядом, — говорит Анастасия Викторовна.
Ольга Васильевна живёт в аг. Ходосы, поэтому в квартире своей дочери и зятя она всегда желанный и частый гость.
— Дети — это весело, дети — это интересно, — говорит Ольга Васильевна. — Конечно, как мама я очень переживала, как молодые будут растить троих детей. Всех нужно одеть, обуть, дать образование, помочь устроиться в жизни. Но видя, как родители стараются, как они относятся к деткам, мои сомнения развеялись. Я поняла, что у них всё получится. А я всегда приду им на помощь.
На участке бабушки Андрей Дмитриевич и Анастасия Викторовна для своих детей обустраивают игровую площадку с качелями, песочницей, горкой.
Для красоты многодетная мама здесь высаживает цветы на необычных клумбах. А недавно она закончила обустраивать небольшой пруд, где своё место заняла сказочная лягушка.
Есть свои традиции и у семьи Емельяновых. Они отмечают календарные праздники, дни рождения, на которые к ним приезжают все родные и близкие. А всё потому, что Анастасия Викторовна любит их баловать различными вкусностями.
В конце беседы с многодетной мамой мы спросили, есть ли у неё с мужем заветная мечта.
— Мы мечтаем о том, чтобы наши дети были здоровые и счастливые. Хочется, чтобы их жизнь была наполнена яркими и запоминающимися событиями.

 
 
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Семьям, в которых воспитываются дети, всегда тяжело представить себе счастливую жизнь без детского смеха, улыбок, различных шалостей. Именно с появлением ребёнка в...
 
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