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Вынесен приговор бывшему директору Пинского УКСа за хищение и служебную халатность
Новости Беларуси. 23 мая вынесен приговор бывшему директору управления капитального строительства Пинска. Мужчина признан виновным в хищении и служебной халатности.
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Гражданин похищал деньги путём начисления себе премий, единовременных и стимулирующих выплат, материальной помощи. Всего фигурант присвоил 10,6 тысяч рублей.
Также два года директор УКСа устанавливал работникам оклад сверх предусмотренного законом. Из-за этого сотрудникам было незаконно выплачено 60,6 тысяч рублей.
Своими действиями обвиняемый причинил предприятию ущерб в крупном размере.
23 мая судом Пинского района и Пинска бывший руководитель УКСа приговорён к 3,6 годам лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. У него будет конфисковано имущество, и он на пять лет лишается права занимать ряд должностей.
Фигурант взят под стражу в зале суда.
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Новости Беларуси. 23 мая вынесен приговор бывшему директору управления капитального строительства Пинска. Мужчина признан виновным в хищении и служебной...
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