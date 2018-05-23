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Директора Республиканского центра подготовки паралимпийцев задержали за взятку в 15 тысяч долларов. Комментарий СК
Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора Республиканского центра подготовки паралимпийцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
46-летнюю женщину задержали за взятку в особо крупном размере. Фигурирует цифра в 15 тысяч долларов. Следствию удалось установить, что эту сумму руководитель центра вынудила у главного тренера национальной сборной по инваспорту, шантажируя тем, что не продлит ей дальше трудовой контракт, если та не поделится с ней.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Афера проходила с помощью посредника. Для этого директор центра привлекла сестру. Следователи продолжают расследование.
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Директора Республиканского центра подготовки паралимпийцев задержали за взятку в 15 тысяч долларов. Комментарий СК
Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора Республиканского центра подготовки паралимпийцев, сообщили в программе...
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