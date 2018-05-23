Жертвами мощного взрыва в Багдаде стали 7 человек

Новости Ирака. Мощный взрыв на севере Багдада унес жизни 7 человек, еще 16 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики не исключают, число жертв может увеличиться. Инцидент произошёл в одном из городских парков. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.





Сообщается, что сотрудники спецслужб Ирака следили за ним с момента, когда тот вошел в парк. Однако не смогли его остановить. Пока ответственность за происшествие не взяла на себя ни одна из террористических организаций.