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Жертвами мощного взрыва в Багдаде стали 7 человек
Новости Ирака. Мощный взрыв на севере Багдада унес жизни 7 человек, еще 16 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики не исключают, число жертв может увеличиться. Инцидент произошёл в одном из городских парков. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Сообщается, что сотрудники спецслужб Ирака следили за ним с момента, когда тот вошел в парк. Однако не смогли его остановить. Пока ответственность за происшествие не взяла на себя ни одна из террористических организаций.
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Новости Ирака. Мощный взрыв на севере Багдада унес жизни 7 человек, еще 16 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики не исключают, число жертв...
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