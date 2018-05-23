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«Научить со школьной скамьи людей работать с современными материалами». Итоги конкурса WorldSkills-2018 подведут 24 мая
Новости Беларуси. В Беларуси подводят итоги конкурса WorldSkills-2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в национальном отборе принимали более 300 человек. Кто эти молодые люди и что готовы предложить обществу?
Отрегулировать топливную систему, клапаны трактора и укомплектовать пахотной установкой. С подобными задачами Юрий Домчев сталкивался не раз. Родился в селе. Там этому и научился. На малую родину, рассказывает, вернется, правда, перед этим планирует доказать, в первую очередь, себе: умелые руки творят чудеса.
Юрий Домчев, участник конкурса профессионального мастерства «Worldskills Belarus»:
Разглядели талант Юрия в могилевском колледже. Так и попал сюда. Кстати, на площадке футбольного манежа соревнуются не только студенты, но и уже готовые молодые специалисты. Участников более 300.
Дмитрий Крупененков, эксперт конкурса профессионального мастерства «Worldskills Belarus»:
Состязания проводят по 37 специальностям. Это и оформление цветочных букетов, ремонт автотранспорта, создание кулинарных изысков, есть и кирпичная кладка. К слову, конкурсанты в этой дисциплине используют, вдумайтесь, электронные инструменты.
Александр Лучонок, СТВ:
Оценивается и процесс, и итоговый результат работы.
Наталья Шевченко-Соблакова, проректор Республиканского института профессионального образования:
На свои команды работают и белорусские предприятия, которых более сотни. Они предоставляют ребятам необходимое оборудование. Своего рода, инвестиция в будущее.
Александр Радько, эксперт конкурса профессионального мастерства «Worldskills Belarus»:
Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:
Этот проект уже давно приобрел масштаб. Уже 24 мая на церемонии закрытия будут подведены итоги. Лучшие получат путевки на чемпионат мира, который пройдет в Казани в 2019 году.
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«Научить со школьной скамьи людей работать с современными материалами». Итоги конкурса WorldSkills-2018 подведут 24 мая
Новости Беларуси. В Беларуси подводят итоги конкурса WorldSkills-2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в национальном отборе принимали более 300...
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