Специализированный сайт для подростков о здоровом образе жизни «Teenage.by»

С 2018 года в социальных сетях и группах появилась информация о создании специализированного сайта для подростков о здоровом образе жизни «Teenage.by». Каждый подросток вступит в данную группу может задать интересующийся его вопрос и получить объективное мнение от экспертов и специалистов. Вопрос можно задать анонимно и получить на него личный ответ, либо ссылку на анонс статьи, в которой будет исследован данный вопрос. На данном сайте можно ознакомиться со следующими темами: CookBook, Hi-Tech, LookBook, Аниме, Армия, Спорт, Вдохновение, Видео, Для девочек, Для мальчиков, Лайфхаки и другие темы. Полезную информацию пожет получить не только подросток,но и взрослый.