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На израильском истребителе F-35 замечены странные устройства

24.05.2018 16:55 — Разное | Tut.by  
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Израильские истребители-бомбардировщики F-35 Adir, возможно, оснащаются специальными приборами, затрудняющими их идентификацию, пишет The Аviationist. Эти выводы были сделаны на основе фото, которое продемонстрировал командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин.


Фото: theaviationist.com

Изображение  было показано во время брифинга, на котором присутствовали два десятка высокопоставленных офицеров ВВС со всего мира. На нем —  F-35I над Бейрутом. Еще можно было заметить некие устройства, закрепленные на фюзеляже самолета. По утверждению издания — это линзы Люнеберга, специальные устройства, увеличивающее ЭПР (эффективную площадь рассеяния) самолета в сантиметровых волнах.

Такие приборы необходимы, чтобы скрыть истинное значение ЭПР и реальную отметку цели от вероятного противника, что очень важно для средств ПВО. ЗРК не сможет правильно опознать тип цели, а конструкторы ЗРК не смогут какое-то время модифицировать комплексы для более качественного обнаружения F-35.

Впрочем, изображение самолета нечеткое, поэтому издание допускает, что обозначенные устройства могут быть излучателями EW-сигнала (системы радиоэлектронной борьбы).

Читайете также: Не долетит до цели: найден критический недостаток истребителя-бомбардировщика F-35

 
 
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Вероятно, это линзы Люнеберга, специальные устройства увеличивающее ЭПР (эффективную площадь рассеяния) самолета в сантиметровых волнах.
 
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