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На израильском истребителе F-35 замечены странные устройства
Израильские истребители-бомбардировщики F-35 Adir, возможно, оснащаются специальными приборами, затрудняющими их идентификацию,
Изображение было показано во время брифинга, на котором присутствовали два десятка высокопоставленных офицеров ВВС со всего мира. На нем — F-35I над Бейрутом. Еще можно было заметить некие устройства, закрепленные на фюзеляже самолета. По утверждению издания — это линзы Люнеберга, специальные устройства, увеличивающее ЭПР (эффективную площадь рассеяния) самолета в сантиметровых волнах.
Такие приборы необходимы, чтобы скрыть истинное значение ЭПР и реальную отметку цели от вероятного противника, что очень важно для средств ПВО. ЗРК не сможет правильно опознать тип цели, а конструкторы ЗРК не смогут какое-то время модифицировать комплексы для более качественного обнаружения F-35.
Впрочем, изображение самолета нечеткое, поэтому издание допускает, что обозначенные устройства могут быть излучателями EW-сигнала (системы радиоэлектронной борьбы).
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Вероятно, это линзы Люнеберга, специальные устройства увеличивающее ЭПР (эффективную площадь рассеяния) самолета в сантиметровых волнах.
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