25 мая на территории района пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сделаем лето безопасным вместе!»





Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма актуальны всегда, но особенно в весенне-летний период, когда ребята большую часть времени проводят на улице.

С этой целью взрослым необходимо позаботиться о безопасности детей на дороге. Ведь основные причины ДТП, произошедших по вине водителей транспортных средств, – нарушение правил проезда пешеходных переходов и нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Уважаемые взрослые! Помните, что дети подсознательно копируют наше поведение на дороге. Только личным примером безопасного поведения можно убедить ребенка в необходимости соблюдать культуру участия в дорожном движении, быть внимательным и осторожным. Соблюдайте несложные правила безопасности: никогда не оставляйте детей без присмотра, даже если они играют во дворе; обозначайте одежду световозвращающими элементами; если вы выезжаете из дома на автомобиле, убедитесь, что ваш младший ребенок надежно пристегнут в автомобильном кресле, а старший – ремнем безопасности на заднем сидении.

Подготовила Наталья МАКСИМОВА.