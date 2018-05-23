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С 19 мая по 20 июня на Гомельщине действует запрет на вылов сома
24.05.2018 — Разное | Народны голас
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В случае незаконной ловли сома в период запрета, нарушителю грозит штраф 12 базовых величин. Кроме этого, погасить административный штраф до 50 базовых. Напомним также, что с 19 мая на Гомельщине снят весенний запрет на ловлю рыбы.
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> В случае незаконной ловли сома в период запрета, нарушителю грозит штраф 12 базовых величин. Кроме этого, погасить административный штраф до 50 базовых. Напомним...
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