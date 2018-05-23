Олег Веретило вызван в национальную сборную на спарринги с Венгрией и Финляндией





Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков, вызванных на международные товарищеские матчи против сборных Венгрии и Финляндии.

Главный тренер вызвал в расположение национальной команды 23 футболиста. Среди них и наш земляк, игрок «Динамо-Брест» Олег Веретило.

Сбор главной команды страны продлится с 2 по 10 июня. 4 июня сборная Беларуси отправится в Брест. Домашний спарринг против Венгрии состоится 6 июня на стадионе ОСК «Брестский».

Фото @dynamobrest