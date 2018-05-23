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Олег Веретило вызван в национальную сборную на спарринги с Венгрией и Финляндией
24.05.2018 — Разное | Новости Волковыска
Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков, вызванных на международные товарищеские матчи против сборных Венгрии и Финляндии.
Главный тренер вызвал в расположение национальной команды 23 футболиста. Среди них и наш земляк, игрок «Динамо-Брест» Олег Веретило.
Сбор главной команды страны продлится с 2 по 10 июня. 4 июня сборная Беларуси отправится в Брест. Домашний спарринг против Венгрии состоится 6 июня на стадионе ОСК «Брестский».
Фото @dynamobrest
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Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков, вызванных на международные товарищеские матчи против сборных Венгрии и...
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