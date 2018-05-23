СМОРГОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Решение от 15 мая 2018 г. №363

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВРЕМЕНИ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ

На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 года «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Сморгонский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ограничить на территории Сморгонского района время продажи алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов), за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив, 9 июня 2018 г. с 16.00 до 24.00 в связи с проведением в этот день выпускных вечеров и торжественных мероприятий, посвященных окончанию 2017/2018 учебного года в учреждениях общего среднего образования.

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Светлы шлях».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Г. В. ХОРУЖИК.

Управляющий делами И. Д. МАРКЕВИЧ.