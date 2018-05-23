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Об ограничении времени продажи алкогольных напитков в день проведения выпускных вечеров
24.05.2018 — Разное | Светлы шлях
СМОРГОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Решение от 15 мая 2018 г. №363
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВРЕМЕНИ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ
На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 года «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Сморгонский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Ограничить на территории Сморгонского района время продажи алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов), за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив, 9 июня 2018 г. с 16.00 до 24.00 в связи с проведением в этот день выпускных вечеров и торжественных мероприятий, посвященных окончанию 2017/2018 учебного года в учреждениях общего среднего образования.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Светлы шлях».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Г. В. ХОРУЖИК.
Управляющий делами И. Д. МАРКЕВИЧ.
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СМОРГОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
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