Старт дан. В Сморгони на заводе «Кроноспан» заложили первый камень в строительство нового цеха по производству фанеры

24 мая в историю Сморгонского района войдет как значимая дата. Именно в этот день в нашем городе был заложен первый камень в основание нового цеха по производству фанеры в группе компании «Кроноспан».

Как рассказала нам в интервью заместитель директора ИООО «Кроноспан» по коммерческим вопросам Людмила Сырникова, это мероприятие является значимым не только для завода в Сморгони, но и для всей группы компании на Востоке.





Людмила СЫРНИКОВА

- Мы надеемся, что этот проект будет не менее успешным, чем наши проекты по производству древесных плит, где мы уже имеем большой опыт, - поясняет она.





Отметим, что помимо белорусских и иностранных делегаций, которые представляют клиентов и поставщиков компании «Кроноспан» (около 750 человек), среди почетных гостей на этом мероприятии присутствовали заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик и заместитель председателя Сморгонского райисполкома Татьяна Щеберяко.

















Татьяна ЩЕБЕРЯКО





Елена БУБЕНЧИК

- Мы пригласили сюда тех, с кем работаем достаточно долго, с кем нам захотелось разделить всю радость этого события, - разъясняет собеседница. - Даже сами не ожидали такого резонанса, потому что откликнулись практически все, кого приглашали.









На этом мероприятии можно было встретить представителей как из русскоговорящих регионов (страны бывшего СССР), так и делегации крупных производителей мебели из Польши и других европейских стран.





- Мы надеемся, что наши гости приехали сюда не просто разделить нашу радость. Мы приглашали еще их и с той целью, чтобы заинтересовать кого-то, открыть производство здесь в Сморгони, так как идею мебельного кластера продвигаем уже давно. Конечно, нам очень бы хотелось, чтобы те партнеры, с которыми мы уже давно и успешно работаем, наконец-то пришли в Беларусь и смогли отсюда не просто экспортировать нашу древесную плиту, но в будущем - и продукт с большей добавленной стоимостью, например, мебель, - подытожила Людмила Сырникова.





Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.