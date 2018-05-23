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Старт дан. В Сморгони на заводе «Кроноспан» заложили первый камень в строительство нового цеха по производству фанеры
24.05.2018 — Разное | Светлы шлях
24 мая в историю Сморгонского района войдет как значимая дата. Именно в этот день в нашем городе был заложен первый камень в основание нового цеха по производству фанеры в группе компании «Кроноспан».
Как рассказала нам в интервью заместитель директора ИООО «Кроноспан» по коммерческим вопросам Людмила Сырникова, это мероприятие является значимым не только для завода в Сморгони, но и для всей группы компании на Востоке.
Людмила СЫРНИКОВА
Отметим, что помимо белорусских и иностранных делегаций, которые представляют клиентов и поставщиков компании «Кроноспан» (около 750 человек), среди почетных гостей на этом мероприятии присутствовали заместитель председателя
Татьяна ЩЕБЕРЯКО
Елена БУБЕНЧИК
На этом мероприятии можно было встретить представителей как из русскоговорящих регионов (страны бывшего СССР), так и делегации крупных производителей мебели из Польши и других европейских стран.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Старт дан. В Сморгони на заводе «Кроноспан» заложили первый камень в строительство нового цеха по производству фанеры
24 мая в историю Сморгонского района войдет как значимая дата. Именно в этот день в нашем городе был заложен первый камень в основание нового цеха по производству...
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