Девятилетний мальчик две недели делал крутой фильм про беларуский орнамент. Учителям не понравилось

В беларуских школах любят проводить всякие конкурсы. Вот только не всегда понятно, как оценивают его результаты. Иногда кажется, что в комиссиях сидят какие-то двойники людей из исполкомов, которые знают только три слова: «низкий художественный уровень». Режиссер Марина Карпова опубликовала в Facebook двухминутный анимационный фильм про беларуский орнамент, который сделал ее сын для школьного конкурса. Эта работа даже не прошла первый отборочный этап учительской комиссии. Непонятно, почему.

Девятилетний Миша, ученик третьего класса, рисовал фильм сам. Марина только рассказала, как обрабатывать фото и сделать анимацию в редакторах. На текст, рисунки, фотографирование, обработку и верстку мальчик потратил две недели.

Марина Карпова — беларусский художник-аниматор и режиссер, она сотрудничает с российскими студиями «Пилот» и «Союзмультфильм».