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УЕФА назвала города, которые примут финалы главных европейских турниров в 2020 году
В Киеве состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором были определены стадионы-хозяева финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы 2020 года.
Решающий поединок главного европейского клубного турнира, согласно решению делегатов форума, пройдёт в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка. Чести принять финал Лиги Европы удостоился польский Гданьск (стадион «PGE Arena»).
А вот одним из претендентов на проведение матча Суперкубка УЕФА был минский «Динамо». Однако члены исполнительного комитета отдали предпочтение арене «Драгау» в португальском Порту.
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В Киеве состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором были определены стадионы-хозяева финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы 2020 года.
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