УЕФА назвала города, которые примут финалы главных европейских турниров в 2020 году

В Киеве состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором были определены стадионы-хозяева финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы 2020 года.

Решающий поединок главного европейского клубного турнира, согласно решению делегатов форума, пройдёт в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка. Чести принять финал Лиги Европы удостоился польский Гданьск (стадион «PGE Arena»).

А вот одним из претендентов на проведение матча Суперкубка УЕФА был минский «Динамо». Однако члены исполнительного комитета отдали предпочтение арене «Драгау» в португальском Порту.