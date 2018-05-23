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Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила 921 рубль

24.05.2018 17:52 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Темп роста к аналогичному периоду минувшего года достиг 112,7%.



Минск по этому параметру остается в лидерах: средняя зарплата за апрель здесь составила 1 275,3 рублей (темп роста - 109,5%). В Минской области работники в среднем получают 922 рубля (112,1%), в Гомельской - 836,1 рубль (114%), Брестской - 794 рубля (114,6%), Гродненской - 794,6 рубля(114,4%), в Витебской - 782,8 рубля (115%), в Могилевской - 775,7 рубля (113%).

В марте 2018 года этот показатель был равен 926,8 рубля.

Самые высокие зарплаты по-прежнему получают в сфере информации и связи (2 647,7 рубля), в основном благодаря специалистам области информационных технологий и обслуживания (3 699,3 рубля). Лидируют также сферы воздушного транспорта (2 465,7), производства химических продуктов (1 676,1), кокса и продуктов нефтепереработки (1 675,3), горнодобывающая промышленность (1 598), финансовая и страховая деятельность (1 596,5), профессиональная, научная и техническая работа (1 214,3).

Меньше всего получают сотрудники парикмахерских и салонов красоты (474,8), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (521,8), творческой деятельности и развлечений (580,6), по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (536,9), услуг по временному проживанию и питанию - 644,9, изготовления текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха - 661,6, рыболовства и рыбоводства (618,3), области сельского хозяйства (668,8 и 629,9 рубля в растениеводстве и в животноводстве соответственно).

 
Теги: Минск
 
 
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Темп роста к аналогичному периоду минувшего года достиг 112,7%. Минск по этому параметру остается в лидерах: средняя зарплата за апрель здесь составила 1 275,3...
 
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