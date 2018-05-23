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Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
24.05.2018 17:52 — Разное | Беларусь Сегодня
"К сожалению, из-за сильного гнева и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно. Весь мир и КНДР потеряли великую возможность достичь мира и процветания", — приводит цитату из письма Белый дом.
При этом Трамп отмечает, что готов к проведению переговоров в будущем. "Я с нетерпением жду встречи с вами однажды", — написал он в своем письме.
Отметим, что первые слухи об отмене исторической встречи появились еще на прошлой неделе, когда КНДР заявила о своем недовольстве совместными военными учениями США и Южной Кореи. В результате Пхеньян даже
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A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) 24 мая 2018 г. "К сожалению, из-за сильного...
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