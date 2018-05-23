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Студента из Шри-Ланки, объявленного в розыск в Гомеле, нашли повешенным в лесу
24.05.2018 17:52 — Разное | Беларусь Сегодня
Однако 20 мая в лесу повешенным на шнурках его обнаружил лесник. Рядом лежали личные вещи пропавшего: телефон, плеер, наушники. За две недели тело начало разлагаться.
Обстоятельства произошедшего выясняет следствие. В числе рассматриваемых версий суицид.
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Однако 20 мая в лесу повешенным на шнурках его обнаружил лесник. Рядом лежали личные вещи пропавшего: телефон, плеер, наушники. За две недели тело начало...
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