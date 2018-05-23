ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержали 19-летнего парня, похитившего более 24 тысяч рублей

24.05.2018 17:52 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A

Парень устроился в магазин бытовой химии дежурным по торговому залу. Когда кассир отходил от своего рабочего места, подозреваемый путем несанкционированного доступа осуществлял хищение денежных средств со счета частного торгово-унитарного предприятия, которому принадлежит магазин. Сперва он осторожничал и брал небольшие суммы — от 20 до 50 рублей. Но вскоре почувствовал безнаказанность и стал воровать по-крупному. В итоге за три недели парень "заработал" 24 тысячи рублей.

"Задержанный объяснил, что о схеме финансовых махинаций ему рассказал некий знакомый. На украденные деньги задержанный купил себе новый телефон, ноутбук, а также делал дорогие подарки своей девушке. Когда она поинтересовалась, откуда у возлюбленного столько денег, он ответил, что их на его карточку присылает друг из Германии. Якобы парень пожаловался ему на тяжелую жизнь, и тот решил помочь", — сообщила подробности дела официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники. 19-летнему парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень устроился в магазин бытовой химии дежурным по торговому залу. Когда кассир отходил от своего рабочего места, подозреваемый путем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Шишко освобождён от должности замминистра транспорта и коммуникаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика