В Минске задержали 19-летнего парня, похитившего более 24 тысяч рублей





Парень устроился в магазин бытовой химии дежурным по торговому залу. Когда кассир отходил от своего рабочего места, подозреваемый путем несанкционированного доступа осуществлял хищение денежных средств со счета частного торгово-унитарного предприятия, которому принадлежит магазин. Сперва он осторожничал и брал небольшие суммы — от 20 до 50 рублей. Но вскоре почувствовал безнаказанность и стал воровать по-крупному. В итоге за три недели парень "заработал" 24 тысячи рублей.

"Задержанный объяснил, что о схеме финансовых махинаций ему рассказал некий знакомый. На украденные деньги задержанный купил себе новый телефон, ноутбук, а также делал дорогие подарки своей девушке. Когда она поинтересовалась, откуда у возлюбленного столько денег, он ответил, что их на его карточку присылает друг из Германии. Якобы парень пожаловался ему на тяжелую жизнь, и тот решил помочь", — сообщила подробности дела официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники. 19-летнему парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.