В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп: американский закон об иммиграции должен предусматривать возведение стены на границе По словам американского лидера, сейчас конгресс обсуждает четыре законопроекта об улучшении иммиграционной политики Соединенных Штатов. По словам Дональда...

По словам американского лидера, сейчас конгресс обсуждает четыре законопроекта об улучшении иммиграционной политики Соединенных Штатов. По словам Дональда Трампа, общество выступает за усиление режима безопасности на границе.Президент США считает, что иммиграционное законодательство его страны "самое ужасное в мире". По его мнению, также нужно перестать освобождать нелегалов после их задержания за незаконное пересечение границы Соединенных Штатов.