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Трамп: американский закон об иммиграции должен предусматривать возведение стены на границе
24.05.2018 17:52 — Разное | Беларусь Сегодня
По словам американского лидера, сейчас конгресс обсуждает четыре законопроекта об улучшении иммиграционной политики Соединенных Штатов. По словам Дональда Трампа, общество выступает за усиление режима безопасности на границе.
Президент США считает, что иммиграционное законодательство его страны "самое ужасное в мире". По его мнению, также нужно перестать освобождать нелегалов после их задержания за незаконное пересечение границы Соединенных Штатов.
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По словам американского лидера, сейчас конгресс обсуждает четыре законопроекта об улучшении иммиграционной политики Соединенных Штатов. По словам Дональда...
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