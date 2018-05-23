В ЕАЭС может появиться своя цифровая валюта

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По мнению Глазьева, такое решение позволит увеличить объем торговли в союзе и будет способствовать росту кредитования крупных целевых инвестпроектов.

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При этом Глазьев отметил, что на данный момент применение цифровых технологий на денежном рынке далеко не самое капиталоемкое направление, в отличие от роботизации или формировании интернет-сетей и data-центров. "И мы, и частный бизнес делаем первые шаги в виде эмиссии криптовалют, которые формируют некий цифровой сегмент в системе денежного обращения на частной основе, маргинальный, прямо скажем, сегмент, не очень признаваемый государствами. Тем не менее отработка этих цифровых технологий в системе денежного обращения идет", — считает советник президента России.

Введение цифровой валюты принесет много пользы, ведь можно будет контролировать режим их обращения онлайн. Увеличится и объем торговли в ЕАЭС, что затем положительно скажется и на кредитовании крупных целевых инвестиционных проектов. Однако конкретных планов по выпуску цифровой валюты пока нет.