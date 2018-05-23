«Стил Арена» в Кошице

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сборная Канады по хоккею отказывается играть в Кошице на ЧМ-2019 «Стил Арена» в Кошице «Кленовые листья», согласно рейтингу, попали в группу «А», которая должна играть именно в Кошице. Однако канадцы подали запрос, чтобы их...

«Кленовые листья», согласно рейтингу, попали в группу «А», которая должна играть именно в Кошице. Однако канадцы подали запрос, чтобы их матчи были перенесены в Братиславу, которая примет игры группы «В».По информации издания, родоначальники хоккея отказываются играть в Кошице, так как выступали там на ЧМ-2011, а также из-за проблем с логистикой.Какова вероятность того, что сборной Канады пойдут на уступки, пока неизвестно.Команда Беларуси, вылетевшая из элитного дивизиона по итогам ЧМ-2018, в следующем году будет играть в I дивизионе мирового первенства в группе «А», матчи которой примет Казахстан. Соперниками белорусов, кроме хозяев, станут сборные Южной Кореи, Венгрии, Словении и Литвы.