Президент поздравил коллектив Большого театра Беларуси с 85-й годовщиной со дня открытия





Глава государства отметил, что сейчас учреждение является гордостью и достоянием национальной театральной культуры. Оно сохраняет и развивает лучшие традиции академического искусства, а также открывает зрителю новые имена.

"Историю театра писали выдающиеся мастера, преданные своему делу. Славу ему снискали замечательные солисты, артисты, дирижеры, режиссеры и художники. Примите слова благодарности за преданное служение сцене, постоянный творческий поиск, оригинальность и яркие эмоции, которыми вы делитесь со своими поклонниками. Пусть славная история театра продолжится громкими премьерами и интересными спектаклями", — говорится в поздравлении.