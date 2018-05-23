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Белорусские медики выхаживают 90% недоношенных детей с низкой массой тела
24.05.2018 17:52 — Разное | Беларусь Сегодня
Каждый год в нашей стране появляется на свет примерно 4,5 тысячи недоношенных детей. С каждым разом медики выхаживают малышей с более тяжелой патологией, начиная с 24—25 недель, и с минимальным весом — 500 граммов. 90% из них выживают.
При реабилитации недоношенных детей особое место отводится работе с родителями. В настоящее время более 600 семей во всей стране получают круглосуточную консультативно-информационную поддержку и психологическую помощь.
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Каждый год в нашей стране появляется на свет примерно 4,5 тысячи недоношенных детей. С каждым разом медики выхаживают малышей с более тяжелой патологией,...
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