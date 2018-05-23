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В Беларуси создадут первое агропромышленное производство полного цикла

24.05.2018 17:47 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси создадут первое агропромышленное производство полного цикла

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация приступила к масштабному инвестиционному проекту "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы".

В четверг в Минске состоялось официальное подписание пакета документов, дающих официальный старт началу реализации строительства в Беларуси масштабного проекта в АПК.

Речь идет о договор, регулирующем порядок использования и погашения льготного правительственного кредита по проекту ”Организация высоко-технологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы (первый этап)“ между Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством финансов, ОАО «Белагропромбанк», ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Также состоялось подписание договора о залоге между Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь и ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

Подписанием документов подведен итог почти двухлетней работы с момента, когда главой государства принято решение и подписан Указ № 300 о реализации в Беларуси высокоприоритетного, экспортоориентированного и импортозамещающего инвестиционного проекта ”Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы“.

Как отметил Михаил Русый, проделана большая работа, разработаны и приняты необходимые документы на уровне Главы государства, Правительства Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства финансов, Министерства экономики, Государственного комитета по имуществу, Минского облисполкома и  других заинтересованных. «Проект является значимым для сельского хозяйства – важнейшей отрасли экономики нашей страны. Главными условиями, определяющими эффективность аграрного бизнеса, являются уровень производства молока, уровень прироста живой массы, затраты корма, качество продукции, которые во многом зависят от сбалансированного кормления», - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, проект запущен, но это начало.

«Руководству ЗАО ”БНБК“ необходимо сосредоточить внимание на том, где будут покупать сырье, куда будет идти реализация готовой продукции, как максимально эффективно организовать весь процесс производства и реализации продукции. Проект должен обеспечить эффективность и окупаемость вложенных инвестиций», - резюмировал Михаил Русый.

Проект включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству лизина, заводов по производству треонина и триптофана, заводов по производству комбикормов, комплекса зернохранилищ, автокомбината, административно-бытового комплекса, научно-исследовательской лаборатории, электрической подстанции, паротурбинной установки, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская национальная биотехнологическая корпорация приступила к масштабному инвестиционному проекту "Организация высокотехнологичного агропромышленного...
 
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