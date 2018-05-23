Установлена личность женщины, выбросившей новорожденного в Белыничах

Ей оказалась 33-летняя жительница Березино, которая временно проживала в Белыничах. Женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным, на учете по беременности не находилась.

Напомним, что 4 апреля 2018 года рядом с трансформаторной подстанцией по улице Телешева в Белыничах был найден мертвым новорожденный ребенок, пишет БЕЛТА.

Предварительный осмотр показал, что он был рожден вне медицинского учреждения. Тело ребенка пролежало на улице более суток. Было возбуждено уголовное дело.

У подозреваемой были взяты биологические образцы для сравнительного исследования и направлены в Государственный комитет судебных экспертиз.

Женщине грозит до трех лет тюрьмы.