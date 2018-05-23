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Установлена личность женщины, выбросившей новорожденного в Белыничах
24.05.2018 17:54 — Разное | Аргументы и факты
Ей оказалась 33-летняя жительница Березино, которая временно проживала в Белыничах. Женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным, на учете по беременности не находилась.
Напомним, что 4 апреля 2018 года рядом с трансформаторной подстанцией по улице Телешева в Белыничах был найден мертвым новорожденный ребенок, пишет
Предварительный осмотр показал, что он был рожден вне медицинского учреждения. Тело ребенка пролежало на улице более суток. Было возбуждено уголовное дело.
У подозреваемой были взяты биологические образцы для сравнительного исследования и направлены в Государственный комитет судебных экспертиз.
Женщине грозит до трех лет тюрьмы.
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Женщине грозит до трех лет тюрьмы.
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