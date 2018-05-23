В Эстонии используют генный анализ для предсказания заболеваний

В рамках национальной программы по персонализированной медицине правительство Эстонии проводит бесплатный ДНК-анализ 100 тысяч граждан, чтобы повысить точность предсказания заболеваний и качество лечения, а также снизить затраты на здравоохранение, пишет The Next Web.





Участникам программы необходимо сдать образцы крови в специальный Биобанк. Его специалисты проводят полногеномное исследование и выявляют людей, предрасположенных к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету второго типа или раку груди.

По словам старшего учёного Геномного центра Эстонии при Тартуском университете Лили Милани, это первый шаг к развитию превентивной медицины в стране. Одна из ключевых целей проекта — помочь государственной системе здравоохранения прогнозировать риск тех или иных заболевания у населения. Это позволит повысить качество жизни и снизить затраты на медицинское обслуживание.

Разработанный Биобанком алгоритм предсказания болезней уже доказал свою эффективность на основе собранного ранее генетического материала от 50 тысяч человек. Дополнительная информация от 100 тысяч жителей страны позволит ещё больше повысить точность прогнозов.

С помощью генетической базы можно не только предотвращать болезни, но и подбирать оптимальное лечение для уже имеющихся заболеваний. Полногеномный анализ совместно с электронной системой выписки рецептов, которая умеет просчитывать перекрёстные реакции организма на лекарства, помогает предвидеть случаи, в когда медикаменты вызовут отрицательную реакцию или напротив не будут иметь должного воздействия, а также подобрать правильное лекарство и определить необходимую дозировку.

Организация уже предоставляет высокоточные сведения по 28 наиболее распространённым лекарствам.