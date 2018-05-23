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Ритейл-гиганты Auchan и X5 Retail переложили продукты на белорусские полки

24.05.2018 17:48 — Разное | Myfin  
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Ритейл-гиганты Auchan и X5 Retail переложили продукты на белорусские полки
фото: pexels.com

Российский ритейл активно переходит на торговое и складское стеллажное оборудование из Беларуси. Крупные партии уже используются торговыми сетями Auchan и X5 Retail, в том числе гипермаркетами «Карусель» и супермаркетами «Перекресток». Белорусские стеллажи и кассовые узлы от «Арлекса» также приглянулись ритейлерам «Лента» и «Монетка». География поставок – от Москвы до Екатеринбурга. Каждый контракт измеряется сотнями тысяч долларов.

ООО «Арлекс» рассчитывает в ближайшие год-два занять 8-10% российского рынка торговых и складских стеллажей. С этой целью в России создано дочернее предприятие, которое занимается исключительно сбытом и сопровождением коммерческих контрактов.

«Конкуренция в России очень высокая, причем как среди местных производителей, так и импортёров. Нам удалось выйти и закрепиться на рынке не только благодаря  соотношению цены и качества, но и за счёт индивидуального подхода к инженерным решениям и высокой скорости реагирования на конкретные потребности заказчика. Там где российским производителям требуются месяцы, мы можем уложиться в несколько недель. А для зарубежных ритейлеров, которые активно расширяют свои сети, это очень важно», – объяснил директор ООО «Арлекс» Александр Цвирко.

Торговое оборудование выпускают в Минске. В 2017 году «Арлекс» переместил собственное производство на свободные площади «Мотовелозавода». Почти все процессы автоматизированы, а для работы с металлом применяются современные европейские станки и роботизированные системы. В частности, покраску готовых изделий осуществляет дорогостоящий итальянский комплекс Taiss. Более 80% продукции – серийного производства, а 20% поставок приходится на индивидуальные заказы.

«Нам удалось достаточно быстро модернизировать производство, адаптировав его под выпуск торгового и складского оборудования. Техника, которую мы сейчас используем, вдвое снижает влияние человеческого фактора и выполняет процессы с хирургической точностью. Современные компьютерные технологии дают возможность уделять больше внимания конструктиву изделия на этапе проектирования. Всё это и позволило вырваться вперед», – подчеркнул Александр Цвирко.

В Беларуси торговое оборудование «Арлекс» присутствует в магазинах практически всех ритейлеров. «На родном рынке мы уверенно доминируем. Но его ёмкость относительно невелика, что стимулирует нас работать на экспорт. Помимо России, наше оборудование поступает в страны Европы, например, в Литву и Францию», – добавил глава компании.

Компания «Арлекс» работает на рынке более 25 лет. Средняя численность сотрудников составляет около 130 человек. Среди основных направлений – производство торговых и складских стеллажей для ритейла и операторов складской логистики. Помимо этого, предприятие освоило производство собственных кассовых узлов и терминалов.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский производитель ООО Арлекс осуществил крупные поставки торгового оборудования для российских сетей Auchan, X5 Retail, Лента и Монетка .
 
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