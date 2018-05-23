Белорусский хоккей вновь на распутье. С кого нам следует брать пример?

Сборная Беларуси по хоккею провела в Дании худший чемпионат в своей истории. Наша команда впервые не выиграла ни одного матча, побив еще и два антирекорда: результативности и пропускаемости. SPORT.TUT.BY задается вопросом об эффективности нашей системы и сравнивает ее с четырьмя европейскими командами, которые долгое время показывали схожие с нами результаты, — Норвегией, Швейцарией, Данией и Францией.

Почему для сравнения выбраны именно эти страны?

Во-первых, в XXI веке Беларусь выступала с этими сборными на приблизительно одинаковом уровне. Никто из них не вылетал из топ-дивизиона в последние 10 лет. Стабильность нарушила именно наша сборная. Сейчас все эти команды опередили Беларусь в рейтинге Международной федерации хоккея.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во-вторых, каждая из этих стран использует разные системы развития хоккея. Швейцария вкладывается в этот вид активнее других стран. У них много катков, сильный чемпионат, большое количество занимающихся хоккеем и развитая система подготовки молодых игроков. Франция делает упор на массовость, отыскивая самородков среди десятков тысяч игроков. Дания, не обладающая развитой хоккейной инфраструктурой и большим количеством занимающихся, но эффективно распоряжающаяся своими возможностями. Наконец, Норвегия, где главный девиз — стабильность и преемственность в руководстве и тренерском штабе.

Игорь Шуневич после встречи с президентом заявил, что настало время «работать по принципу тех стран, которые продемонстрировали более качественный хоккей на ЧМ-2018». Для оценки эффективности этих систем мы сравнили возможности всех стран, чтобы понять, какой путь подойдет Беларуси.

Количество катков и массовость хоккея

У нас часто звучат возгласы о чрезмерном для Беларуси количестве ледовых катков, возведение которых активно началась в начале века. Главный тренер «Юности» Михаил Захаров, наоборот, считает, что их недостаточно, учитывая население страны. Истина на самом деле где-то посередине.

Если посмотреть график, то видно, что у нас вполне адекватное количество арен в сравнении с нашими соседями по рейтингу IIHF — Норвегией, Данией, Латвией. Да и не всегда соотношение катков на количество жителей влияет на результат. Если это, конечно, не сумасшедшая цифра вроде 3300 крытых площадок на 36 миллионов канадцев.

Россия по количеству катков на душу населения уступает не только Канаде, США и Швеции, но даже Беларуси. Куда важнее, насколько эффективно используется инфраструктура.









Интересен и тот факт, что количество катков в стране никак не влияет на выступление сборной Беларуси. В 1998 году, когда наша команда впервые попала в восьмерку лучших на чемпионате мира, у нас было всего четыре катка. В 2002 году мы победили шведов в четвертьфинале Олимпиады, имея 10 площадок. В 2018 провели худший турнир в истории и вылетели из топ-дивизиона, имея уже 38 крытых катков.

Очевидно, что при улучшении инфраструктуры в Беларуси катастрофически падает эффективность ее использования. Вывод прост — увеличение количества ледовых площадок не имеет никакого смысла без наличия качественной системы подготовки игроков.









Уровень клубного хоккея

Сильный чемпионат — сильная сборная. Очень популярный, но крайне спорный девиз. Конечно, уровень лиги имеет значение. Игроки могут весь сезон выступать против соперников высокого класса в конкурентной среде. Но сборная Дании прекрасно справляется и без него. Лучший клуб страны без вариантов проигрывает всем в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне «Эсбьерг» был разгромлен «Тршинецом» (1:9), «ХВ-71» (2:7) и «Мангеймом» (2:6). «Юность» и «Неман» в этом турнире выступают куда ярче.

Нет у датчан и своего клуба в Континентальной хоккейной лиге. Туда игроки королевства пробиваются самостоятельно. Лучшим защитником сезона в КХЛ был признан датчанин Филип Ларсен из «Салавата Юлаева». Здорово смотрятся в «Йокерите» Петер Регин, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен и Оливер Лауридсен.

На «Динамо» ежегодно тратится около 20 миллионов долларов. Наличие клуба дает возможность выступать на хорошем уровне игрокам сборной Беларуси, но большинство из них выступают в нацеленных на разрушение звеньях, мало кто выходит в большинстве. Клуб можно понять, ведь перед ним ставятся турнирные задачи. И вот здесь всплывает главное противоречие программы под названием «Динамо-Минск» — базовый клуб сборной Беларуси». Речь о традиционном для нашего хоккея желании усидеть на двух стульях. Если клуб нацелен на результат, большую посещаемость и лояльность своих болельщиков, то различные ограничения при формировании не имеют смысла. Пускай команда выигрывает и радует болельщиков. Но если главная цель — подготовка кадров для сборной (а судя по выступлению президента , цель именно такова), то и турнирные задачи следует принизить.

Самый показательный момент — вратарская позиция. Бен Скривенс и Юнас Энрот в последние сезоны проводили по 90% игрового времени, потому что перед тренерским штабом ставят задачу попасть в плей-офф. Иностранные тренеры выбирают сильнейших, что в общем-то нормально. Но вот белорусские голкиперы, получающие оставшиеся 10%, оказываются неготовыми к чемпионату мира. 36 пропущенных шайб в семи играх — яркое тому подтверждение.



Фото:ДарьяБурякина, TUT.BY

Из пятерки рассматриваемых команд наилучшее положение у Швейцарии. Чемпионат в этой стране один из сильнейших в Европе. Датская, норвежская и французская лиги приблизительно схожи по уровню с белорусской Экстралигой, но в них нет такого расслоения между фаворитами и аутсайдерами. Преимущество Дании и Норвегии — наличие поблизости шведской лиги (SHL). Это близкий к КХЛ по уровню турнир, где нет ни легионерского, ни возрастного лимитов, а потому клубы из SHL с удовольствием приглашают соответствующих уровню хоккеистов из соседних стран.

Беларуси с соседом не повезло. Два года назад хоккеисты из нашей страны вопреки законам ЕАС были признаны в КХЛ легионерами. Часть белорусских хоккеистов отказалась от выступления за сборную, другая — лишилась работы.

Стабильность в руководстве федерации и тренерском штабе

Есть один пункт, по которому с Беларусью не может сравниться ни одна из сборных. Это частота смены главных тренеров. То же самое, пускай и в меньшей степени, касается глав федераций. Дэйв Хендерсон возглавил сборную Франции в 2004 году и покинул свой пост только после чемпионата мира этого года. А вот, как менялись в это время главные тренеры сборной Беларуси: Захаров — Хэнлон — Фрэйзер — Хэнлон — Захаров — Занковец — Хейккиля — Скабелка — Хэнлон — Крикунов — Льюис — Пушков. Кстати, во Франции и федерацию уже много лет возглавляет один человек — Люк Тардиф.

В Швейцарии, Норвегии и Дании тренеры и руководители меняются чуть чаще, чем во Франции, но при этом имеется преемственность. Очень редко новый глава федерации приходит со стороны.









Это важный критерий успеха, но и он не является панацеей. Стабильность в руководстве просто позволяет реализовать планы, понять, правильно ли выстроена система и при необходимости скорректировать ее. В Беларуси часто меняется руководство и регулярно проходят реформы, но на их реализацию дается так мало времени, что невозможно разобрать, какие изменения влияют на наш хоккей негативно, а какие приносят результат.

Система подготовки молодых хоккеистов

Сборная Швейцарии долго ходила в середняках, но в последние годы оторвалась от старых соперников и приблизилась к большой шестерке (Канада, США, Россия, Швеция, Финляндия, Чехия). С 2009 года количество швейцарцев в НХЛ ни разу уменьшалось, увеличившись с 5 до 15 (учитываются только игроки, проведшие хотя бы один матч в лиге за сезон). После этого же года минимум два швейцарца стабильно выбираются на драфте НХЛ, а в 2017-м Нико Хишир стал первым номером драфта, что равнозначно статусу самого талантливого хоккеиста своего года рождения в мире.

У Беларуси с того же самого 2009 года количество НХЛовцев ни разу не увеличивалось, а и уменьшилось: с четырех до нуля.



Фото: Reuters

Впечатляюще смотрятся и результаты Дании. В этой стране нет клуба в КХЛ, меньше ледовых арен (26 против 38) и хоккеистов (4647 против 5180), чем в Беларуси, но качество подготовки поражает. За десять лет в НХЛ было задрафтовано 14 датских хоккеистов, семеро имеют постоянную игровую практику в лучшей лиге мира, молодежная сборная четыре сезона подряд выступает в элите, а с 2015 по 2017 годы выходила в плей-офф.

Лидеры датской сборной достигли столь высокого уровня, что иногда это даже идет во вред национальной команде, так как календари НХЛ накладываются на чемпионат мира. По этой причине Дания часто остается на турнире без своих главных звезд, а на олимпийскую квалификацию в Минске сборная прилетела без подготовки, фактически вытянув НХЛовцев из отпуска.

Результаты наших молодежных и юношеских сборных в последние пять лет, кстати, тоже возросли, пускай и не столько очевидно. Особенно впечатляют успехи юношеской команды. Этому есть несколько причин. Главная — лучшие молодые хоккеисты были объединены в команды «U-20», которая выступает в Экстралиге, и «U-18», заявленной в Высшую лигу. Это не самый рыночный метод, но он позволяет игрокам весь год выступать вместе, что положительно сказывается на сыгранности, а следовательно и результатах этих сборных на молодежных и юниорских чемпионатах.

Впрочем, сделаем одну оговорку. Такой метод гарантирует именно успешное выступление конкретных команд на чемпионатах мира в своих возрастах, но нельзя на 100% утверждать, что юные хоккеисты в таких условиях спрогрессируют лучше, чем при подготовке в разных клубах. Все-таки ни один хоккеист «U-20» и «U-18» пока не был задрафтован в НХЛ. Степан Фальковский и Максим Сушко заинтересовали клубы Национальной хоккейной лиги, выступая в юниорских турнирах Северной Америки.

Увы, даже в успешных юниорских сборных пока не видно нового Грабовского, Салея или Мезина. Готовятся хорошие хоккеисты, но не мастера экстракласса, которые есть почти у всех середняков.

В то же время остаются проблемы в подготовке детей. Если скандинавские школы подготовки заточены на то, чтобы в 8−10 лет игроки просто получали удовольствие от хоккея, то в Беларуси с ранних лет требуют результат и загружают тяжелой физической подготовкой. Не каждый ребенок захочет продолжать заниматься в таких условия. Школы соревнуются в медалях на детском уровне, на тренеров оказывается давление за успехи команды. В федерации давно признают наличие этой проблемы, но пока не ясно, как она будет решаться.









Какая система подходит Беларуси?

Из всех середняков мирового хоккея самую успешную систему выработали швейцарцы. В 1997 году они занимали третье место во втором по силе дивизионе, а за последние шесть чемпионатов дважды доходили до финала. По уровню развития хоккея Швейцария уже обогнала Словакию и почти догнала Чехию.

Подходит ли нам их система? Вряд ли. Мы объективно не сможем потянуть ни такую инфраструктуру, ни чемпионат столь высокого уровня. Сложно себе представить, чтобы «Юность» или «Неман» по примеру «Берна» зарабатывали по 15 миллионов долларов в год на продаже билетов, аттрибутики и торговых мест на арене. По этой же причине не рассматриваем и сборную Германии.

Не подходит нам и французская система. У них в четыре раза больше хоккеистов и в три раза больше дворцов, но сама подготовка игроков не сильно впечатляет. При населении в 66 миллионов французы делают ставку на массовость, поэтому логично, что иногда удается найти бриллиант вроде Кристобаля Юэ, Стефана Да Коста, Антуана Русселя или нового вундеркинда Александра Тексье, которые сильно выделяются на фоне остальных сборников. Ярким примером французской системы является первая пара защитников на ЧМ-2018: рядом с НХЛовцем Йоанном Овитю играл Антонин Манавян из чемпионата Венгрии.

Отметаем также Латвию и Словению, инфраструктура и уровень чемпионата которых уступают Беларуси. Остается Норвегия и Дания. И именно на последних стоит обратить внимание. При схожих (и даже незначительно уступающих нам) условиях датчане уже с десяток лет готовят топ-игроков с фантастической эффективностью. Когда Беларусь выходила в элиту в конце 90-х, Дания занимала последнее место во втором по силе дивизионе. Северяне проиграли нам 3:9, Великобритании — 1:9. Не смогли справиться даже с Нидерландами и Польшей. Сейчас у Дании один из лучших вратарей мира Фредрик Андерсен, еще шесть хоккеистов в НХЛ и лучший защитник КХЛ. Молодежная сборная стабильно входит в мировой топ-10. На последнем чемпионате мира они обыграли Финляндию и Германию и остались вне плей-офф лишь после обидного поражения от Латвии — 0:1. При этом состав Дании не был оптимальным, а результат признали неудачным.

Не исключено, что Беларуси и вовсе нужен свой путь. Но вряд ли мы узнаем, верный ли он, если будем менять систему развития «хоккейной отрасли» каждые два года.