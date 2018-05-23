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«Не забываць нашы карані». Этап конкурса юных чтецов «Живая классика» прошёл в Минской области
Новости Беларуси. Посвящение малой родине. Лучших юных чтецов Минской области выбрали на областном этапе конкурса «Живая классика», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
20 счастливчиков всех возрастов почти из сотни школьников региона получили возможность представить Минскую область в супер-финале. Он пройдет во время празднования Дня белорусской письменности в Брестской области.
Кстати, в 2018 году творческие чтения проходят с особым вниманием к родным местам и под девизом «Читаем много, читаем вместе, создаем себя и страну!».
Алина Пригова, участница конкурса:
Мая мама выбрала гэту сукенку. Гэта сукенка сапраўды з 50-х гадоў, яна быццам чакала свайго часу выйсці на сцэну разам са мной.
Светлана Быкова, председатель жюри, председатель Минского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси»:
Попробовали свои способности в чтении и артистизме на конкурсе более 1500 школьников Минской области. Эта цифра намного больше, чем в 2017 году. Такая активность – свидетельство того, что ученики всё больше интересуются белорусской литературой и ценят свое творческое наследие.
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Новости Беларуси. Посвящение малой родине. Лучших юных чтецов Минской области выбрали на областном этапе конкурса «Живая классика», сообщили в программе...
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