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«Чтобы люди не проходили мимо чужой беды». Сотрудник МЧС Василий Гладкий спас людей из упавшего в водоём автомобиля

24.05.2018 18:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Для сотрудника Молодечненского райотдела МЧС Василия Гладкого обычная дорога к дому закончилась очередным спасением людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Чтобы люди не проходили мимо чужой беды». Сотрудник МЧС Василий Гладкий спас людей из упавшего в водоём автомобиля

Легковой автомобиль, который двигался рядом с Василием, вдруг вылетел с трассы в водоем. Увидев ДТП и задымление машины, мужчина вместе с женой разблокировал двери автомобиля и спас пассажиров до приезда скорой помощи и коллег из МЧС.

«Чтобы люди не проходили мимо чужой беды». Сотрудник МЧС Василий Гладкий спас людей из упавшего в водоём автомобиля

Василий Гладкий, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 1 Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:
Если бы водоем не был спущен, а был наполнен, то, скорей всего, помочь я бы никак не смог: машина просто-напросто бы утонула.

Всё то время, пока я доставал людей, мимо проезжали автомобили. С некоторыми водителями я даже встретился взглядами, но они проехали мимо. Хотелось бы сказать, чтобы люди не проходили мимо чужой беды сегодня. Тогда не пройдут завтра мимо их.

«Чтобы люди не проходили мимо чужой беды». Сотрудник МЧС Василий Гладкий спас людей из упавшего в водоём автомобиля

После внештатного подвига Василий Гладкий получил дополнительную награду в Молодечненском райотделе. А что касается пострадавших, все люди, попавшие в аварию, остались живы и сейчас проходят реабилитацию.

«Чтобы люди не проходили мимо чужой беды». Сотрудник МЧС Василий Гладкий спас людей из упавшего в водоём автомобиля

 
 
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Новости Беларуси. Для сотрудника Молодечненского райотдела МЧС Василия Гладкого обычная дорога к дому закончилась очередным спасением людей, сообщили в...
 
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