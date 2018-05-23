Накануне проводили сварочные работы. В Копыле произошёл пожар в котельной физкультурно-оздоровительного центра

Новости Беларуси. Нарушение правил противопожарной безопасности стало причиной происшествия в Копыле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там загорелась котельная физкультурно-оздоровительного центра.

Накануне здесь проводились сварочные работы. Спасатели ликвидировали пламя до того, как оно успело распространиться. Никто не пострадал. Повреждена кровля здания.