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Накануне проводили сварочные работы. В Копыле произошёл пожар в котельной физкультурно-оздоровительного центра
Новости Беларуси. Нарушение правил противопожарной безопасности стало причиной происшествия в Копыле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там загорелась котельная физкультурно-оздоровительного центра.
Накануне здесь проводились сварочные работы. Спасатели ликвидировали пламя до того, как оно успело распространиться. Никто не пострадал. Повреждена кровля здания.
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Накануне проводили сварочные работы. В Копыле произошёл пожар в котельной физкультурно-оздоровительного центра
Новости Беларуси. Нарушение правил противопожарной безопасности стало причиной происшествия в Копыле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там загорелась...
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