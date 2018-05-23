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«Более востребованы на рынке труда профессии рабочие». Ярмарка вакансий пройдёт в Борисовском районе 30 мая
Новости Беларуси. В Борисовском районе 30 мая пройдет очередная ярмарка рабочих мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Нетрудоустроенные жители района смогут обратиться к кадровикам сразу нескольких предприятий и получить ответы на вопросы.
Среди крупных предприятий, где ищут кадры – производитель белорусско-китайских легковушек. Здесь предлагают работу даже тем, у кого нет специального образования. Обещают провести обучение.
Елена Демчук, главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома:
Специалисты требуются массово: на сегодняшний день в управлении заявлено более 800 вакансий. Из них 80 % – это рабочие профессии. Поэтому более востребованы на рынке труда сейчас профессии рабочие, но имеющие квалификацию и специальность.
С начала года в Борисовском районе провели уже пять ярмарок вакансий. В них приняли участие более двадцати предприятий региона, а трудоустроились несколько десятков человек.
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«Более востребованы на рынке труда профессии рабочие». Ярмарка вакансий пройдёт в Борисовском районе 30 мая
Новости Беларуси. В Борисовском районе 30 мая пройдет очередная ярмарка рабочих мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Нетрудоустроенные жители района смогут...
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