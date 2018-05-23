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Александр Шишко освобождён от должности замминистра транспорта и коммуникаций
Новости Беларуси. От должности заместителя министра транспорта и коммуникаций освобожден Александр Шишко.
Об этом сообщается на сайте Совета Министров РБ.
Александр Шишко освобожден от должности постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2018 года №382 в связи с невыполнением ограничений, которые связаны с государственной службой.
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Новости Беларуси. От должности заместителя министра транспорта и коммуникаций освобожден Александр Шишко. Об этом сообщается на сайте Совета Министров РБ. ...
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