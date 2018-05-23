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«Обзор с кабины автожира очень широкий». Специальный репортаж в 20:15 на СТВ
Новости Беларуси. Премьера на СТВ. «Пограничные будни». В вечернем эфире телеканала расскажем, как охраняют южные рубежи Беларуси. И какие возможности есть у стражей границ сегодня?
Интересные подробности – в специальном репортаже Петра Бутрима «Пограничные будни». Смотрите 24 мая на СТВ в 20.15.
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Новости Беларуси. Премьера на СТВ. «Пограничные будни». В вечернем эфире телеканала расскажем, как охраняют южные рубежи Беларуси. И какие возможности есть у...
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