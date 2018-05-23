«Обзор с кабины автожира очень широкий». Специальный репортаж в 20:15 на СТВ

Новости Беларуси. Премьера на СТВ. «Пограничные будни». В вечернем эфире телеканала расскажем, как охраняют южные рубежи Беларуси. И какие возможности есть у стражей границ сегодня?





Интересные подробности – в специальном репортаже Петра Бутрима «Пограничные будни». Смотрите 24 мая на СТВ в 20.15.



